Información sobre Hidroituango no ha sido manoseada: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó las afirmaciones del gobernador Luis Pérez, según las cuales la información de EPM sobre las condiciones actuales y sobre la emergencia del proyecto Hidroituango ha sido manoseada, por lo que el gobierno seccional contrató una consultoría externa para conocer esa situación.

“Quien tiene que decir qué información ha sido manoseada es el gobernador (Luis Pérez). Hemos recibido la misma Información, y a mí desde el primer momento de la obstrucción del túnel hace un mes me han pintado todos los escenarios, inclusive por encima del peor escenario que podría pasar”, declaró el alcalde Federico Gutiérrez, al ser consultado por las apreciaciones del gobernador de Antioquia.-

Aseguró que en las juntas de Hidroituango y en las informaciones entregadas a las comunidades siempre han sido claros cobre la situación que se vive en ese proyecto y las consecuencias que tendría cualquier eventualidad.-

“La verdad se ha dicho desde el primer momento. El país, el departamento y la ciudad han rodeado a EPM en un momento de crisis. Yo no voy a dejar tirado a EPM. Yo siempre voy a estar ahí. EPM ha sido una gran empresa y va a seguir siendo una gran empresa. Y a mí la información que me han dado, no puedo decir que en algún momento se haya faltado a la verdad o que se haya dicho una mentira, o que ser haya desinformado, y eso hay que decirlo con toda la claridad”, zanjó el señor Gutiérrez Zuluaga.-

Advirtió que “propiciar una división en un momento de crisis y de emergencia es una gran irresponsabilidad. En este momento lo que hay que hacer es superar la crisis. Claro que tienen que llegar todos los estudios técnicos, que lleguen, que si hay que contratar más estudios, que se contraten, nada de eso sobrará y que se diga qué pasó. Yo he estado concentrado desde el primer momento en estar concentrad en que cada una de las decisiones que se tomen sean para eliminar los riesgos para las comunidades aguas abajo, y ese es el primer paso que hay que seguir en este proceso”.-

