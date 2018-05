Hidroituango: Expertos piden informe de ingenieros de EPM, no del gerente

Ingenieros expertos en geología y en diversas disciplinas de la construcción reclamaron de EPM el suministro de un reporte oficial con detalles técnicos de la realidad del proyecto y las posibles soluciones a la actual emergencia en Hidroituango.-

En este contexto, pidieron de la administración de EPM que el vocero para esas explicaciones no sea el gerente Jorge Londoño de la Cuesta, sino los ingenieros que están trabajando en esa construcción y atendiendo la emergencia.

Según expusieron a través de Caracol Radio, el propósito es evitar las especulaciones entre la comunidad y en las redes sociales, porque diariamente circula información sobre diferentes hechos como supuestos colapsos de algunas obras.

“Cuando no tenemos gerentes ingenieros en las empresas, nos ponemos es a hacer comunicados bonitos, para quedar bien con todo el mundo. Necesitamos es que los ingenieros jefes digan, que van hacer para solucionar el problema, y si no saben qué hacer, no tienen ninguna idea, pus, no podemos estar a merced de Dios, aunque el país es católico, es tomar una decisión, destruir eso o cualquier cosa”, sí lo explicó a Caracol Radio el ingeniero geólogo Oswaldo Ortiz

Para el próximo viernes, EPM citó a un grupo de ingenieros del departamento para analizar la situación, incluido el también profesor de la facultad de minas, quien frente al hecho recalcó que “podría ser para pedir opiniones de soluciones, las cuales podrían ser demasiado tarde, recalcó.