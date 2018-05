Se agrava condición de la montaña donde está Hidroituango

La zona donde se construyó la Hidroeléctrica, Ituango, ha sufrido fallas geológicas que en algunos momentos le quitaron a EPM el control de la obra quedando a merced del río Cauca o de los movimientos de tierra, tal como sucedió hace unos días cuando un deslizamiento, en zona de influencia de la mega obra, restringió el paso vehicular desde y hacia el municipio de Ituango por los lados del embalse.

Jhon Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo gestión de negocios de EPM, confirmó que no son normales las condiciones de la montaña porque no estaba preparada para la contingencia como por ejemplo, la salida de agua represada por casa de máquinas.

“Es obvio, es una condición que no es la normal, si hay un derrumbe, dos, tres y cuatro, eso da una señal que puede existir una situación más compleja dentro de la montaña y más cuando no estaba diseñada para verter por casas de máquinas… Con esos nuevos deslizamientos no sabemos que incidencia tendrá dentro de todo el proyecto”, explicó el ejecutivo.

Añadió sin embargo que expertos y geólogos realizan el monitorio constante a la montaña y que para eso adquirieron nuevos aparatos tecnológicos para conocer en tiempo real si hay o no movimientos que en caso de haberlos, les daría el tiempo para prender las alarmas.

“En este momento no se puede decir la correlación de los deslizamientos, ya se hacen estudios, monitoreos constantes, estamos implementando otras alternativas otros GPS para que nos digan que determinación hay que tomar si al interior de la montaña se presenta un movimiento”, puntualizó.