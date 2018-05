Drama entre pacientes y trabajadores de Medimás por cierre de Clínica

Esta madrugada decenas de pacientes de la EPS Medimás se sorprendieron tras encontrar cerrada la Clínica Jorge Piñeros Corpas en el norte de Bogotá, doña Cecilia Rojas venía a ser atendida de urgencia por un ataque de asma pero no logró recibir el tratamiento.

“Me estoy ahogando, no puedo respirar, vengo de urgencias y encuentro esto cerrado, lo mandan a uno de acá para allá y no se qué hacer”, manifestó doña Cecilia.

Esta Clínica atiende más de 500 cirugías al mes pero con este cierre las operaciones se suspendieron y la incertidumbre es de las personas que tienen familiares dentro del centro asistencial a la espera de un procedimiento.

“Mi hermana está adentro, a mí no me dejaron entrar y ahora no se si la van operar o no, esto es un desorden y nadie informa nada”, agregó Laura Abella, quien llegó a visitar un familiar.

El otro drama es de los trabajadores de la Clínica quienes dicen que en los últimos meses han despedido más de 100 personas, actualmente este centro asistencial tiene alrededor de 600 empleados.

“Tenemos una incertidumbre muy grande porque nos sabemos cuándo la vuelvan a abrir por cuanto las falencias son demasiado grandes, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay recurso humano porque los dueños no han inyectado el suficiente dinero para el mantenimiento de estas clínicas”, manifestó Mery Carvajal, quien trabaja hace 17 años en esta Clínica.