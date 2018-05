Más de 40 barrios han sido legalizados en Bogotá

Unir II es el barrio que se legalizó en los últimos días en la localidad de Engativá, se espera que con esto, más de 4.000 habitantes puedan acceder a redes de servicios públicos y a la implementación de la infraestructura para la prestación de servicios sociales como salud, educación y recreación.

El secretario de hábitat de Bogotá, Guillermo Herrera manifestó que: “la legalización es importante porque permite las inversiones por parte del distrito, de la alcaldía local y de instituciones locales para mejorar la calidad de vida de los habitantes (…) Hoy tenemos cerca de 8 kilómetros de vías en este barrio y solo menos de 2 están pavimentados, la presión del agua no es óptima.”

Con el Alcalde visitamos el barrio Unir II en Engativá para llevarles excelentes noticias: después de 25 años de incertidumbre su barrio será legalizado.



En Bogotá lo hacemos posible.

Este proceso se lleva a cabo en asentamientos informales, se verifica que no estén ubicado en zonas de amenaza o riesgo no mitigables, que no ocupen áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal o de afectación de los Sistemas Generales, de conformidad con lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Según la Secretaría de Hábitat, la meta de legalización de barrios para 2018 es de 94, de los cuales se han legalizado 42, en 2019 serían 83 los asentamientos que ingresarían a la formalidad, y en el primer semestre de 2020 la meta es de 15 barrios.

Después del abandono y la indiferencia de pasadas Alcaldías, finalmente legalizaremos el barrio Unir 2 en Engativá.



Esto permitirá construir las vías, las redes de servicios públicos y el espacio público.

Durante 2017 ingresaron a la legalidad nueve barrios: Sagrada Familia II Sector, Villa Neira y Quindío, La Esmeralda (San Cristóbal); La Cabaña Fontibón y Guadual II (Fontibón); Tuna Alta I, Rincón sector El Cóndor – El Mortiño (Suba); Mirador – Paradero (Ciudad Bolívar); y Bosa Nova III (Bosa), los cuales comprenden 502 lotes en total, donde residen más de 2.700 personas en promedio.