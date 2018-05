Garrote y zanahoria, por cuatro horas estuvo cerrada la vía a La Calera

A las seis de la mañana de este domingo, la Policía de Tránsito cerró la vía Bogotá – La Calera, desde la carrera Séptima con calle 84 hasta el peaje Los Patios. El lugar fue exclusivo para los 13.500 ciclistas que participaron de la cronoescalada a Patios, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

“Acá suben demasiados ciclistas y es muy buena la medida. Somos demasiados y también necesitamos salir un poco porque hay muchos conductores que no se sienten tranquilos en esperar al ciclista y a ser pacientes”, dijeron dos ciclistas que a diario suben a La Calera.

En medio del evento se pensó en prolongar el cierre. Eso fue lo que advirtió un uniformado de la Policía de Tránsito cuando los conductores intentaban cruzar el peaje de La Calera hacia Bogotá.

“El cierre va hasta el mediodía aproximadamente. Si ustedes tienen afán, es mejor que tomen la salida a El Codito”, señaló el uniformado.

De inmediato, los conductores y habitantes de los municipios vecinos se quejaron de la medida por la falta de vías alternas hacia Bogotá.

“Esto es inaudito. Yo necesito bajar a Bogotá porque tengo una clase que comienza a las 10 de la mañana. Estoy esperando que me abran pero ahora dicen que hasta el mediodía. Esta es una vía que comunica a siete municipios del oriente de Cundinamarca”, dijo Ana María Saldarriaga, habitante de una vereda en La Calera.

También se vieron afectados algunos comerciantes. Muchos establecimientos en la vía Bogotá – La Calera cerraron sus puertas.

“Hoy no he vendido nada porque taponaron toda la vía. Yo a los ciclistas los estimo mucho, los atiendo bien; pero hoy no me han dejado arrimar a nadie aquí”, manifestó Faustina Robayo, propietaria de un local en la zona.

A las 10 de la mañana la vía Bogotá – La Calera se habilitó para los vehículos en ambos sentidos del corredor.