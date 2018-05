Carlos Vives lanza “La Callejera” en el barrio Pescaíto en Santa Marta

Durante el lanzamiento de su nueva puesta en escena para integrarse a la comunidad samaria a través de “La Callejera”, el artista Carlos Vives recordó que lo más importante de los proyectos que ha emprendido en beneficio de esta capital, es que los samarios entiendan “que no están solos”, porque “tengo un equipo que no deja de trabajar en gestión ante la Alcaldía y la Gobernación, para que no están en el olvido”, indicó.

Todo ello se dio en el marco del lanzamiento de “La Callejera”, que es una forma de reivindicar las costumbres de Pescaíto, uno de los barrios más populares de Santa Marta, donde los residentes se sientan en las puertas a practicar juegos de mesa, a dialogar y a mirare a los niños que juegan fútbol en la calle, en un imaginario que va engrandeciendo sus talentos.

“Hay una historia que debemos querer y coinvertir en las cosas que necesita un semillero y que necesitan los barrios de Santa Marta que ha sido semillero de grandes futbolistas”, expresó el artista samario.

“Pescaíto no es el único, pero es el que nos ha permitido estar aquí y trabajar con la comunidad, ponernos al servicio de esta causa para conocer las necesidades básicas que tiene el barrio y el rescate de una memoria histórica importantísimas que tiene el barrio. Pescaíto es un barrio popular que está en la fachada de la ciudad de Santa Marta; es el barrio que recibe a la gente que llega por el mar a esta ciudad; entonces queremos trabajar con la comunidad, porque sus líderes saben lo que el barrio necesita y nosotros como comunidad nos ponemos al servicio de su gente”, precisó Carlos Vives.

El cantante samario dijo que Pescaíto debería ser uno de los mayores atractivos turísticos de Santa Marta; aunque “ya lo es, sin tener la infraestructura adecuada, es decir, los personajes que han nacido en este territorio, es lo que atrae a la gente que viene de otros lugares a conocer el barrio donde nació ‘El Pibe’ (Valderrama); donde nace el fútbol de nuestro país, a vivir la cultura en un barrio de pescadores y grandes deportistas”.

Carlos Vives describió “La Callejera” como “una banca para coger fresco; una canchita de fútbol portátil para jugar en la calle”.