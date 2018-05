1200 personas en Puerto Valdivia se oponen a evacuar

Para cuidar sus pertenencias, no pasar incomodidades en los albergues o porque no creen en una inminente emergencia, 1200 personas decidieron no salir de la ribera del Cauca en la vía Medellín Costa Atlántica, y permanecer en sus viviendas.

Aunque funcionarios de la Alcaldía, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Dapard solicitaron en repetidas ocasiones salir de la zona a las comunidades, estas personas continúan con su normalidad en sus propiedades.

En Valdivia ya se han instalado cinco refugios para cerca de 5 mil personas, pero ante las dificultades por atención se analiza dar apertura de otros en Yarumal y Medellín.

La alcaldía municipal aseguró que este viernes se regularizó la alimentación en los refugios, se habilitaron los colegios y este sábado llegarán los sistemas de duchas para el aseo.

