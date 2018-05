Médicos respaldan proyecto para castigar paseo de la muerte

Según la Procuraduría solo en el 2017 en Colombia se registraron 200 mil tutelas contra el sistema de salud.

El retraso en la entrega de medicamentos, demora en los traslados e intervenciones quirúrgicas sumadas al paseo de la muerte y a la negación en la prestación de los servicios de salud son algunas de las situaciones que a diario enfrentan los usuarios de varias entidades prestadoras de salud.

Los médicos en Cúcuta reconocen la falencias en esta área y prevalecen el derecho a la vida en medio de los trámites administrativos “esto no aplica en particular para profesionales en específicos, especialistas y demás esto aplica es para los actores del sistema de salud, no son solamente los prestadores sino también los aseguradores que son los que en algún momento tienen algún tipo de limitante en la prestación del servicio…”

Agregó que la norma busca tratar de destrabar esos procesos generando un tipo de presión de esos actores en específicos “pero es necesario recordar que desde la ley 1751 se establece la necesidad de garantizar temas de prestación del servicio en temas de urgencia y en el hecho que la atención de urgencias no requiere ningún tipo de autorización o tramite adicional, simplemente, se debe garantizar independientemente que el prestador sea privado o público la atención debe ser integral en el ámbito de la urgencia…”

En Cúcuta, los casos de negligencia médica se convierten en el pan diario y pese a que los usuarios acuden a la acción de tutela… estos recursos legales no son acatados por las directivas de las entidades prestadoras del servicio.