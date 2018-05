90% de las personas LGBTI han estado en riesgo de ser víctima de trata

Se identificó que la discriminación y exclusión por parte de familiares y amigos hace que las personas de este sector sean más vulnerables a delitos como la trata de personas. Con riesgo socioeconómico, sexual, y familiar.

Juan Carlos Prieto es director de diversidad sexual de la secretaría de planeación: “el Día Internacional contra la Homofobia no es solo un día para conmemorar, es un día para que nosotros como Estado reflexionemos, tomemos decisiones y reafirmemos nuestro compromiso en lograr una ciudad más equitativa, incluyente y donde garanticemos los derechos de las personas de los sectores LGBTI, que históricamente han sido víctimas de violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género”

Según el funcionario, uno de los resultados más preocupantes es que estas personas han naturalizado estas conductas, es decir, consideran que por ser parte de estos sectores es normal que sean víctimas de violencia o abusos.

Entre otras problemáticas asociadas se encontró que el 19,5% de los entrevistados reciben menos de 1 salario mínimo, el 8,7% no tienen facilidad para comunicarse con sus familiares y amigos, el 6,6% no tienen días libres, el 2% no administra su dinero, el 2% no pueden decidir de manera autónoma retirarse de su ocupación y el 1,6% no recibe remuneración.

Acerca de los ofrecimientos más frecuentes que reciben estos sectores sociales y que vulneran sus derechos está que al 30,2% han recibido ofertas de dinero, viajes u otra cosa a cambio de relaciones sexuales; el 29,4%, viajes u otros beneficios a cambio de trabajos con excelente sueldo; 16,1%, dinero, viajes y otras cosas a cambio de una relación sentimental o matrimonio, y 12,4%, préstamos, compra de tiquetes o facilidad de trámites para acceder a una oferta laboral o encuentro romántico.