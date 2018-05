La erosión costera en Riohacha afecta a dos barrios

Los habitantes de los barrios José Antonio Galán y Marbella de Riohacha se les ve desesperados, su preocupación es que están en un peligro inminente ante los embates de la erosión costera.

Cuatro viviendas ya se han caído, seis están a poco de caerse, y cuatro familias se han retirado del barrio.

A pesar de haber un proyecto para retener la erosión por parte de CorpoGuajira y avalado por el Ministerio de Ambiente, el Gobierno aún no ha entregado los recursos.

“Estamos esperando que nos asigna los recursos para que se haga este proyecto pero no se ha visto nada porque desafortunadamente se cruzó con el estudio de Magdalena y Guajira, para solucionar todos los problemas a nivel costa, dicen que mientras no hagan ese estudio a nosotros no nos pueden hacer estas obras”, dijo Miriam Castrillón, edil de la localidad.

Los vecinos del sector llevan hasta 15 años sufriendo la situación pero tiene miedo que repentinamente se les caigan sus casas.

“Uno por falta de recursos no se moviliza, pero nosotros cómo vamos a querer estar donde nos azota el mar, de pronto en la noche se caigan las casas, o sigue caminando y cuando uno viene a darse cuenta ya lo tiene en el patio. Cada año que pasa el mar va comiendo y comiendo”, dice Luis Carlos, uno de los residentes en el barrio José Antonio Galán.

Mientras que esperan la respuesta del Gobierno Nacional, los niños ya no pueden jugar en el parque porque el mar ya se ha tragado 70 metros.