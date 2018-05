Una multitud de personas asistió al cierre de campaña de Petro en Medellín

Pese a las quejas, reclamos, tramites y solicitudes, el candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, finalmente pudo realizar su evento de cierre de campaña en Medellín en donde una multitud de personas, que llenó el Parque Explora, lo acompañó, lo escuchó y coreó en repetidas oportunidades: “Petro presidente”.

Durante su visita a la capital antioqueña el candidato se fue lanza en ristre contra el senador, Álvaro Uribe, a quien señaló de ser uno de los responsables de la tragedia que hoy se vive por las fallas en Hidroituango asegurado que tal situación tiene además el sello “Luis Alfredo Ramos”, del Centro Democrático.

Petro , que habló muy poco o casi nada de los demás candidatos, se concentró en explicar por qué los paisas no deben votar por Iván Duque, recalcando que en caso de que a la Presidencia llegue un uribista los colombianos irían director a la hoguera de muerte.

“Álvaro Uribe representa las fuerza más cavernarias, creo que él y sus amigos si llegasen a gobernar a Colombia nos conducirían a una hoguera de muerte, por ejemplo Duque no conoce muchas cosas”, dijo el candidato.

Y aprovechó también para aclarar que si llega a ser el gobernante de este país ninguna persona volverá a ser víctima de chuzadas o interceptaciones ilegales, refiriéndose nuevamente al senador Uribe.

“En mi el gobierno no vamos a chuzar a nadie, no vamos a perseguir ninguna familia uribista y les vamos a demostrar en que consiste una política del amor, Uribe no va ser perseguido por Petro y tendrá todas las garantías de su defensa judicial, va tener garantías en su vida personal y familiar no vamos a cerrar las cortes”, añadió.

En ningún momento del evento hubo alteraciones a la calma o al orden público, todo se desarrolló de la manera más civilizada posible y sin ningún traumatismo para la capital antioqueña.