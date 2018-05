Los cucuteños celebran la instalación de nuevos semáforos

Los ciudadanos de Cúcuta consideran oportuno y necesario el desarrollo de la instalación de los nuevos semáforos en Cúcuta para mitigar un poco las falencias viales que se presentan en la ciudad y aporta al avance tecnológico de la región.

Consideran además que son necesarias jornadas de concienciación, pues en Cúcuta hay carencia de cultura vial y de nada sirven las nuevas tecnologías de semaforización si los ciudadanos no tienen costumbre por respetar la señalización vial.

En las calles, los cucuteños hablaron a Caracol Radio y reaccionaron favorablemente. Algunos dijeron que "el tema de la instalación de nuevos semáforos es bastante interesante porque nos lleva un poco adelante en la cultura. A mí me parece muy bueno saber que en Cúcuta se están implementando este tipo de tecnologías", otro ciudadano aseguró que "está muy bien que cambien el sistema de semaforización en la ciudad, creo que eso ayuda a controlar el índice de accidentalidad; ojalá sean LED o solares para que no se dañen pronto".

Son 48 nuevos dispositivos los que serán instalados en la ciudad y además de la red semáforos, serán también dispuestos dispositivos de barra para señalizar los pasos peatonales.

La comunidad responde de manera positiva a esta acción de la administración y asegura que "es muy bueno que se empiecen a poner semáforos de mejor tecnología y sobre todo aparatos nuevos como el sistema de barras; hay calles en Cúcuta en las que no hay semáforos, entonces uno no sabe quién lleva la vía y por eso se producen tantos accidentes, sería bueno además que funcionen hasta altas horas de la noche, porque a veces cuando es muy tarde, los semáforos no sirven".

La primera fase que tuvo inicio el día miércoles 16 de Mayo, tomará dos semanas y comprende la modernización de la avenida cero desde el Canal Bogotá hasta la calle novena, del centro de Cúcuta.