Alcalde 'devolvió' rendición de cuentas de la ESE Cartagena de Indias

Al alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, no le satisfizo la rendición de cuentas realizada en la mañana de este miércoles por parte de la Gerencia de la ESE Hospital Cartagena de Indias.

El mandatario hizo varios cuestionamientos a dicha rendición, en especial la asistencia precaria de ciudadanos cartageneros que deben conocer la gestión de esta importante empresa, que maneja el primer nivel de atención en salud de los cartageneros.

“Solo diez personas de la comunidad asistieron. Las rendiciones de cuentas se deben hacer ante la comunidad y los usuarios de los servicios que se prestan. A esto se suma la incongruencia de los números presentados por el Gerente de la ESE”, señaló Guerra Varela.

Y se ratificó en que no le satisfizo en lo personal la presentación del Gerente de la ESE. “Le hemos dado instrucciones al Director del Dadis para que se haga una verdadera rendición de cuentas donde esté la comunidad, los actores que tienen estrecha relación con la prestación del servicio de salud (EPS). Como Alcalde me corresponde garantizar la prestación del servicio de salud de los cartageneros y por eso nos oponemos a que este tipo de actividades (rendición de cuentas) no se hagan en recinto privado y solo para funcionarios”, expresó el Alcalde.

Así mismo, el recién nombrado Director del Dadis, Antonio Sagbini, debe citar a una nueva junta extraordinaria de la ESE Cartagena donde se analizarán todas y cada una de las actuaciones administrativas, jurídicas y financieras que se han dado en esta entidad para atender la salud de primer nivel para los cartageneros.

Al escuchar el informe, el Alcalde cuestionó también que el 96% de los cartageneros están satisfechos con la labor de la ESE y en la presentación señala que se han presentado más de 2100 quejas y no se sabe cómo se resolvieron.

“Tenemos que ser serios con la administración y con la comunidad. Tenemos que ser congruentes con lo que se cree que se está haciendo bien y de las quejas de los ciudadanos por un mal servicio”.

En cuanto al llamado que hizo Roque Bossio, gerente de la ESE Hospital Cartagena de Indias, al alcalde Guerra Varela con relación a la deuda que tiene el Dadis con la entidad, el mandatario dijo que el Distrito sólo debe 4 mil millones de pesos y que más bien lo que ha hecho falta es una gestión que permita el pago de dicha deuda.

“Si son las EPS las que están adeudando a la ESE, el Gerente debe otorgarle poder a los abogados especializados en la materia para que inicien los cobros persuasivos, y subsiguientemente agoten la etapa de procedibilidad, que son los requisitos necesarios para comenzar un proceso ejecutivo singular y obtener el pago”, dijo el mandatario.