Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 17 de mayo

26 vienes avaluados en más de 5.000 millones de pesos que eran utilizados para la fabricación, distribución y comercialización de coca en el Quindío pasaron a extinción de dominio.

Se trata de bienes ubicados no sólo en el Quindío, sino también en los departamentos del Valle y Cundinamarca pertenecientes a la organización delincuencial ‘Los sanguijuelos’, desarticulada en meses anteriores con la captura de 19 de sus integrantes entre ellos el máximo líder José Hernando Nieto, alias Rosita o Patiseco señalado por comercializar el 70% de la coca que se consume en la región.

La policía busca a los responsables de asesinar a un hombre al interior de una buseta en la vía Armenia- Montenegro, tras quererse oponer a un hurto.

Precisamente el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides dijo que con la Sijín ya se está trabajando en la recolección de pistas para tratar de dar con el paradero de los responsables de acabar con la vida de Jesús Arteaga, un pasajero que quiso reaccionar ante el actuar de dos delincuentes, que con arma de fuego se subieron a la buseta que cubría la ruta Armenia Montenegro a despojar de sus pertenencias a quienes allí se movilizaban y fue atacado en repetidas ocasiones a bala.

La gobernación del Quindío solicitó a las autoridades intensificará operativos, retenes y patrullajes para combatir actos delictivos en el Quindío.

Directivas de la Universidad del Quindío aseguran que el convenio para poner en funcionamiento las bicicletas públicas entregadas por el ministerio de educación a la alcaldía de Armenia, ya está firmado.

Según lo dijo el rector de la uniquindio José Fernando Echeverry, para el segundo semestre de este año se verían probablemente en uso dichas bicicletas, pues si bien el convenio con la secretaría de planeación ya se hizo, el mismo no se ha puesto en funcionamiento, por estar en curso la ley de garantías y la idea es no levantar suspicacias con el particular.

Sólo el 12% de la población víctimas del conflicto en el Quindío ha recibido indemnizaciones por parte del estado... la cifra sigue siendo baja.

Y es que tengamos en cuenta que en esta región hay 54mil víctimas del conflicto, lo que significa que un porcentaje muy bajo ha recibido dicha indemnización.

La unidad regional de victimas entregó 2.100 millones de pesos a 340 víctimas, lo que les va a permitir a estas personas, hacer mejoramiento de vivienda, estudiar o desarrollar proyectos productivos.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío ha decomisado 200 especies silvestres en lo que va corrido del 2018, en estos operativos se destaca que cerca del 80% son especies ajenas al departamento.

El consorcio Pista WE fue la ganadora de la licitación para la construcción de la nueva pista de BMX Alejandro Suárez, en las inmediaciones del Coliseo del Café en Armenia. El escenario deportivo quedará nivel I UCI, convirtiéndose en uno de los mejores del país con una inversión que supera los 800 millones de pesos.

El Juzgado 5° Penal del Circuito de Armenia confirmó en segunda instancia la medida de aseguramiento carcelaria a la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco y el ex director jurídico de la alcaldía Ricardo Arturo Ramírez.

Los imputados deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso en su contra por presuntas irregularidades presentadas en la adjudicación de obras por concepto de valorización, por lo cual al parecer hubo una apropiación indebida de cerca de $12 mil millones.

Caracol Radio conoció que el abogado de la ex alcaldesa de Armenia, Andrés Garzón que no estuvo presente en la audiencia de ayer miércoles solicitará la revocatoria de la medida ante otro juez constitucional.

Los congresistas electos del Quindío lamentaron la situación por la que atraviesa la ciudad de Armenia debido a los líos jurídicos del alcalde Carlos Mario Álvarez detenido por el escándalo de la valorización.

El representante a la cámara del centro democrático Diego Javier Osorio dijo que es importante que en el caso tal que el gobernador deba nombrar alcalde encargado debe ser una persona idónea que pueda llevar a buen término el plan de desarrollo de la administración municipal.

Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del Quindío siguen afectando la prestación de los servicios de salud, las directivas de las IPS ya no saben qué hacer.

Y es que en el caso puntual del hospital La Misericordia de Calarcá por ejemplo, las EPS adeudan más de 5mil millones de pesos a este centro médico, cuyo presupuesto anual es de 10mil millones de pesos, situación que redunda en demoras para la atención de los pacientes, en la adjudicación de citas y hasta en la entrega de medicamentos, pues no se hace a tiempo, ya que no se cuenta con el personal médico completo.

Con motivo del día de la homofobia, transfobia y bifobia la comunidad Lgbti en el Quindío desarrollarán hoy varias actividades en la plaza de Bolívar de Armenia donde reclamarán que se respeten sus derechos y no sean discriminados, amenazados y asesinados.

El candidato a la presidencia de la república del centro democrático Iván Duque estará este sábado 19 de mayo en Armenia donde cerrara públicamente su campaña con una concentración en el coliseo del colegio Bethlemitas.

Voceros del Mira en Quindío dieron a conocer las razones que motivaron el acompañamiento a esta campaña política a la presidencia del centro democrático, entre ellas la familia, el emprendimiento y la equidad.

En deportes, el quindiano Jhony Andica ganó una medalla de oro y dos de bronce para Colombia en el Panamericano de Levantamiento de Pesas que se disputa en Santo Domingo República Dominicana.

El pesista del Quindío que representa a Colombia en la categoría de los 77 kilogramos, logro medalla de oro en envión, y dos medallas de bronce en arranque y total.