Alcaldes Tachirenses señalan que alrededor de las elecciones hay caos

Sin ambiente electoral se encuentran los venezolanos que aún quedan en territorio vecino.

Las expectativas son pocas por la falta de garantías y condiciones para el normal desarrollo de la jornada electoral. El Alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, lamentó la situación democrática de su país manifestando que el éxodo de habitantes se incrementara a partir de la próxima semana.

“La situación electoral está enmarcada en la gente no motivada a participar y hoy lo puedo decir con mucha responsabilidad más del 60% de la población venezolana no va a participar en este proceso electoral…” dijo el mandatario en dialogo con Caracol Radio. Reitero que el gobierno venezolano debe acatar las sugerencias y recomendaciones internacionales en torno al proceso electoral y el no reconocimiento de los resultados electorales.

“La Conferencia Episcopal todavía pide que por favor las elecciones sean diferidas para noviembre para diciembre como lo establece nuestra constitución, ni siquiera la solicitud de las instancias internacionales ha hecho que el Consejo Nacional Electoral se decida sobre esta materia.” Expresó, el gobernante venezolano.

Un amplio número del potencial electoral venezolano ha salido del territorio vecino con destino a otras naciones en busca de mejorar sus condiciones de vida.