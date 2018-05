“Que se enfrenten como hombres a la fuerza pública”: Gobernador de Bolívar

El gobernador de Bolívar rechazó un nuevo hostigamiento del ELN en el sur de sus departamento e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que en la mesa de dialogo exija el cese al fuego en la zona.

“Lo de Buenavista realmente es un tragedia. Buenavista hace algunas semanas recibió el ataque vil y cobarde del Ejército de Liberación Nacional contra la estación de policía que está en el corregimiento, asesinando dos héroes de nuestra policía, allí asesinaron dos de nuestros policías, estos bandidos del ELN, aterrorizaron a la comunidad, quedaron absolutamente presas del pánico y del miedo, hicimos un gran esfuerzo, llevamos nuevamente la policía y ahora los cobardes atacan a la policía, atacan a la comunidad disparando desde los cerros que están alrededor de la comunidad.”

El mandatario fue enfático en reclamar garantías para la población civil en los diálogos que se adelantan con esa guerrilla.

“Me he comunicado con la Presidencia, le he pedido que le exija a estos señores del ELN en la mesa de negociación que respeten a la ciudadanía, que se enfrenten como hombres a la fuerza pública, que no la ataquen de noche que no la ataquen cuando están rodeados de la comunidad, son unos miserables y frente a eso no puedo sino estar aburrido frente a esa situación.”

“Hoy dicen que van a hacer un cese de actividades, el cese de actividades debe ser con la comunidad y que enfrenten al Estado que enfrente a la fuerza pública como debería ser.”