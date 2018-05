Hidroituango nos tiene durmiendo en la calle, denuncian afectados

A la intemperie y cubriéndose del frío con plásticos, permanecen 27 personas, entre ellos 12 niños, quienes relataron a Caracol Radio que el represamiento del río Cauca les inundó las viviendas y lo perdieron todo.

Afirman que ahora no tienen de qué vivir y tampoco productos para comer, debido que también derivaban su sustento diario del barequeo y la pesca, actividades que ya no es posible desarrollar.

Según los denunciantes, se han acercado a la alcaldía del municipio de Ituango y no han recibido ninguna solución, tampoco del proyecto Hidroituango. Aseguran que la poca comida que logran conseguir es por la bondad de quienes circulan por esos sectores del norte de Antioquia, porque trabajo tampoco consiguen, pues los finqueros no tienen recursos para engancharlos.

“Estamos acá en este momento porque lo perdimos todo, porque vivíamos a la orilla de las playas del río Cauca, pero debido al represamiento de los túneles, se nos inundó las casas y lo perdimos todo y nos tocó salir obligados”, confió Yamil Eleázar Higuita.

Estas familias insisten en que el nivel del río en algunas zonas aumentó hasta en 200 metros, lo cual les ha obligado a abandonar sus territorios sin nada, porque todo se lo llevó el río, el mismo que les dio para sostener sus familias durante décadas.

“En el día me salgo por ahí a rebuscármela con los amigos, a ver que me gano, cargando bultos o cualquier cosa, porque no trabajo hay. Si es para uno buscar un jornal, tampoco lo hay, le dicen a uno que trabajo sí hay pero lo que no hay es plata para pagar (los salarios)”, relató Héctor Graciano, afectado por la inundación en el corregimiento Orobajo, de Sabanalarga, Antioquia.

Todos coinciden en algo: los encargados del proyecto no les han respondido por lo que perdieron, los envían a la Personería, a la alcaldía, pero no encuentran soluciones, según recalcaron.