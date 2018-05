Por la vía inundada, en Ituango escasean alimentos, aseguran campesinos

La inundación de la vía Pescadero-Ituango ya comenzó a generar escases de alimentos en varias veredas de ese municipio. Así lo relató un campesino de la zona a Caracol Radio, dijo que las veredas más afectadas por los escases de alimentos y el incremento de los precios, la situación se está reportando en varias veredas.

Según Bernardo de Jesús Muñetón Muñetón, los sectores afectados son Filadelfia, San Luis el Aro, Filadelfia, La rica y El Torrente.

Aseguró, además, que ante estas circunstancias, han tenido que acudir al municipio de Briceño, lo que incrementa el valor de los productos por la distancia y el tiempo que tienen que invertir para comprar los principales productos básicos de la canasta familiar.

“Nos afecta porque mientras buscamos otras opciones sufrimos la carestía del sustento. Con la inundación del puente, nosotros sufrimos ese golpe, las comunidades… ya hay gente sufriendo la falta de comida”, explicó el Señor Muñetón.

Aunque EPM habilita la vía nueva que construyó para el municipio de Ituango, por seguridad hace caravanas cada tres horas, situación que no tiene muy contentos a los viajeros frecuentes, ya que en un recorrido que antes de la inundación de la vía principal se hacía en 5 horas, hoy se están demorando hasta ocho y diez horas.

Pero no solo el tiempo es el problema, un comerciante de esa localidad el norte de Antioquia , aseguró que a su barbería, ya no están asistiendo los clientes, por la demora que genera los cierres parciales de la única vía que actualmente conduce a Itaungo.

“El comercio ya no es lo mismo, mire, la gente que bajaba a motilarse, por ejemplo, yo que soy un barbero, ya no llegan, ¿si me entiende? a que va ir la gente por allá y con tanta demora. Entonces esa es una problemática bastante grave”, recalcó, Ferney González, comerciante de la zona.

Los motociclistas no pueden circular en la zona que restringe el proyecto. Cuando llegan a la caravana, deben montar el vehículo en camiones, situación que les genera en ocasiones daños en las motos y aseguran que la empresa no les responde.