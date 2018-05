“Elefante blanco en viviendas de interés social”: Habitantes Ciudad Rodeo

La obra construida hace más de tres años en el proyecto de viviendas de interés social ubicado por el anillo vial occidental no ha sido puesta en funcionamiento.

“Aquí tenemos muchas señoras con muchos niños que no tienen padres, es una situación difícil, ellas necesitan que esos centro integrales los abran, los pongan a funcionar para que estas señoras puedan dejar a sus niños y puedan salir a trabajar…” expresó, Luis García, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Rodeo.

El dirigente comunal, cuestiono, la falta de celeridad de los entes competentes por dar apertura a dicha obra en medio de un silencio administrativo que no comprenden frente a la necesidad que requieren por este servicio “ese CDI, el señor Alcalde dijo que lo abría el 20 de julio pero no dijo de que año, nosotros no sabemos nada, Bienestar nos dice una cosa y la Alcaldía nos dice otra, en resumidas cuenta la que se está perjudicando es la comunidad…”

Lamentaron la destinación de los recursos y la falta de interés de las autoridades por dar solución a esta situación cuando la obra ya está construida. En Cúcuta, en otro proyecto de viviendas de interés social “Cormoranes” las autoridades deben demoler un Centro de Desarrollo Integral por fallas en su estructura después de un inversión que supero los $4.500 millones.