Alcalde pone en duda que pueda cumplir la promesa de los 20 mil hogares

Por primera vez desde que asumió sus funciones, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez reveló que no podría cumplir la promesa de generar 20 mil viviendas, un programa llamado "Hogares Felices", sobre el cual se generaron expectativas durante la campaña política que lo llevó al primer cargo municipal.

En un ejercicio de contacto con la comunidad llamado "Hable con el Alcalde", a través de Facebook Live, el mandatario aseguró que no hay plata para comprar el lote de la cementera Cemex, en el norte de Bucaramanga. "Como se robaron toda la plata, no pude comprar el predio", aseguró el mandatario.

A una pregunta de una oyente sobre el avance del proyecto, el mandatario habló en tiempo pasado, como concluyendo que ya descartaba la posibilidad de generar un proyecto habitacional para miles de bumangueses de escasos recursos. "Para poder expropiar necesitaba la apropiación presupuestal. Como no hay esa holgura presupuestal, pues no pude expropiar; como no pude expropiar pues no pude hacer ese que era un sueño de poder organizar a la gente, que no siguiera comprándole a todos esos urbanizadores piratas", advirtió el alcalde.