Se celebra el Día del Rock Colombia

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Jaime Valderrama, de la banda Don Tetto y organizador del evento afirmó que: “este festival nos ha dejado muchos buenos recuerdos, es una gran iniciativa para la música colombiana, queremos darle un espacio diferente a toda la gente no solo de Bogotá si no de cualquier región del país donde haya algo de rock.”

Habló también de este género en nuestro país: “El rock siempre ha tenido un espacio importante, un ejemplo de eso es Rock al Parque, El Altavoz o el Ibagué Ciudad Rock; además las bandas han tenido una gran trayectoria, han luchado por sus sueños y por hacer música durante muchos años.”

El evento contará con dos tarimas, zona de comidas, zonas de emprendimiento y de experiencias de marcas. Las agrupaciones confirmadas para su versión 2018 son: La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Superlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes, La Derecha, Koyi K Utho, Telebit, Rocka, Seis Peatones, Pirañas, Popcorn, Revolver Plateado, Los Mackenzy, Oh’laville, K-93, Alfonso Espriella, Skampida, Chite, No Soy Un Robot, La Sociedad de la Sombrilla y Chimo Psicodélico y dos bandas más que se seleccionarán gracias a la alianza con la Cámara de Comercio y el Bogotá Music Market - BOmm, como estrategia para impulsar las bandas emergentes del país.

La venta de boletas está abierta en www.ticketexpress.com. El valor de la preventa es de $70.000 del 10 de mayo desde las 8;00 p.m. hasta el 30 de mayo o hasta agotar existencias (2.000 boletas) .

A partir de esta fecha el costo será de $90.000.