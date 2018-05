Anuncian iluminación para estadio de sóftbol de La Boquilla, Cartagena

La comunidad de La Boquilla, y en especial los amantes del sóftbol, podrán cumplir su sueño de jugar por las noches sus partidos en el estadio Adán Pereira.

El alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra, en visita que hizo a esa comunidad, anunció que, por gestiones personales, consiguió la iluminación de este escenario deportivo y que a partir de la próxima semana serán instaladas las luminarias.

El mandatario, quién se integró al equipo de sóftbol local e hizo algunos lanzamientos y bateos, dio la buena noticia a menos de 48 horas de su posesión como Alcalde Mayor de Cartagena.

También anunció el Alcalde que se pavimentarán 220 metros lineales de la carrera novena, la cual empalmará con la carrera séptima.

"A menos de 48 horas comparto con la dirigencia deportiva del corregimiento de La Boquilla, en este día especial, donde aprovechamos para enviarle un mensaje a las madres cartageneras muchas bendiciones. Como alcalde hemos venido a traer un detalle mínimo porque sé que desde hace mucho tiempo tienen el deseo de jugar un partido en horas nocturnas, y no voy encontrar las razones por las que no se hizo. El Ider, un Instituto descentralizado con autonomía administrativa, financiera y presupuestal no pudo poner las luces que ustedes se merecen", dijo.