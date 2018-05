La canción de Ley Seca en Cali se convirtió viral en redes sociales

Mientras los empresarios de la noche en Cali se rasgan las vestiduras por la Ley Seca decretada por la alcaldía con motivo del Día de la Madre, los caleños se gozaron las declaraciones del Alcalde Maurice Armitage quien los invitó a tomar jugo de papaya en lugar de licor.

Una canción con las palabras del mandatario municipal se convirtió en viral en las redes de sociales que arrancaron una sonrisa, incluso de quienes protestaron por la medida.

“ El alcalde toma papaya pero nadie quiere papaya, en el concierto toman papaya, yo tomo wiski pero no quiero papaya, que no tome alcohol que con wisky la paso mejor, si me tomo lo que él diga seguro me duele la barriga. El alcalde quiere papaya `pero nadie quiere papaya”…… dice la canción.

por su parte el alcalde insistió. "Pero tomen jugo, aquí hay jugo de mango, de papaya de todo, no tomen alcohol; al tiempo que manifestaba que con la medida de la Ley secta se busca salvar vidas incluso por encima de intereses económicos.