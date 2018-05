“Quienes ganan con esto que está pasando son los delincuentes”: Federico

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le comunicó la preocupación por el hacinamiento en la Unidad de Reacción Inmediata –URI de la ciudad, y la imposibilidad de seguir adelantando operativos de seguridad ciudadana.

“Él me comunico la gravedad de la situación que tienen en estos momentos en la URI de Medellín donde tienen capacidad para 50 detenidos y se tienen 142 actualmente. Y no sólo la situación es dramática allá, en las estaciones de Policía también donde tenemos una capacidad de 255 personas retenidas y actualmente se tienen mil 203, aquí no podemos parar la operatividad”, afirmó el mandatario local.

El alcalde Gutiérrez, señala que comparte la preocupación de la Fiscalía, por lo que se requiere una intervención del Gobierno Nacional y del Inpec.

“Este mes se han capturado muchos cabecillas, seguimos en una intervención, por eso, aquí lo que necesitamos es una respuesta a nivel nacional y el Inpec para solucionar esta problemática tan grave. El tema del hacinamiento en Colombia está en una situación crítica, pero necesitamos que se den respuesta, porque a nosotros nos habían anunciado que un grupo importante de detenidos iban a salir a las nuevas cárceles como Espinal -Tolima y otras, pero nada, tenemos que hablar con el Ministro de Justicia”, aseveró.

Advirtió que pesé a esta situación seguirán con la operatividad: “No podemos parar en contra de estas estructuras criminales, cómo vamos a parar por Dios. Yo lo he venido diciendo en todas las reuniones, ya las personas están detenidas en el auditorio de la Fiscalía, no puede ser. Aquí los únicos que ganan con esto que está pasando son los criminales y los que perdemos son la ciudadanía, por eso estas operaciones que venían en marcha no pueden parar”.