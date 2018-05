Santrich es un ciudadano común y corriente que no tiene ningún fuero

Jesús Santrich, es un ciudadano común y corriente sometido como cualquiera de nosotros a tener que responder ante la justicia ordinaria y a la internacional, explicó el candidato presidencial Germán Vargas Lleras.

Agregó que no es sujeto de beneficios y debe responder ante la justicia, pero también está sometido al régimen ordinario del sistema penal colombiano que no establece ningún fuero para él.

Expresó Germán Vargas Lleras que es muy inconveniente sentar este precedente ya que lo mismo podían alegar miles de detenidos en Colombia que no tienen esas prerrogativas.

Dijo que ante el ofrecimiento de la iglesia de llevar Santrich a una de sus sedes por razones humanitarias, quienes se equivocaron por este traslado, son los que tienen la responsabilidad del sistema penitenciario colombiano.

Por lo tanto quienes violaron la ley, es el ministro de la justicia y el director del Inpec, porque Jesús Santrich no tiene ningún fuero, es un ciudadano común y corriente, ratifico el candidato de Cambio Radical a la presidencia, German Vargas Lleras.