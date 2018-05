Niegan solicitud de reclusión en guarnición militar a alcalde de Armenia

El Juez Cuarto con función de control de garantías Freddy Mondragón ratificó la decisión de mantener privado de la libertad en la cárcel La 40 de Pereira al alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, luego de escuchar la solicitud y los argumentos del abogado defensor quien señaló que la vida del mandatario de los armenios podría correr riesgo, además que por poseer aún la figura de funcionario público que no ha sido condenado, como primera autoridad de la capital del Quindío podría estar recluido en una guarnición militar como el comandando de La Policía, el batallón Cisneros, el batallón de servicios Cacique Calarcá o en una casa fiscal del Ejército. Sumado a esto el profesional del derecho, defensor del alcalde alegó que se vulneraban sus derechos, especialmente por el arraigo.

“Es usted el llamado para garantizarle los derechos a la vida, a la honra y a la integridad a mi representado, el arraigo está más que probado, entonces señor juez esta solicitud se eleva para que el señor Carlos Mario Álvarez sea recluido en una guarnición militar como el comandando de La Policía, el batallón Cisneros, el batallón de servicios Cacique Calarcá o en una casa fiscal del Ejército, para lo cual se deben hacer las consultas respectivas, dijo el abogado en medio de la audiencia.

Sin embargo el Juez Cuarto con función de control de garantías Freddy Mondragón no acogió la solicitud del abogado defensor, señalando que la orden inicial de la reclusión era para que se diera en la cárcel San Bernardo o Peñas Blancas de Calarcá, pero teniendo en cuenta que estas no pueden recibir personas que no estén condenadas, pues así lo determina una acción de tutela a favor de la Defensoría del Pueblo y que no tienen pabellones especiales para funcionarios públicos envueltos en líos judiciales, se cambió la boleta de encarcelamiento para que fuera en La 40 de Pereira.

“Esta solicitud no está llamada a prosperar pues el alcalde de Armenia no podría estar en riesgo, pues en la cárcel La 40 no hay recluido ninguno de los demás involucrados en este proceso”, señaló el juez del caso.

Ahora entonces, ya le corresponderá a la defensa del alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez elevar la solicitud a la dirección nacional del Inpec, para que se determine si se puede o no estar recluido en una guarnición militar o no.