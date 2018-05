Comunidad en Puerto Valdivia eleva alertas por emergencia en Hidroituango

Aunque EPM avanza con las acciones controladas para superar la emergencia y devolver a su cauce el río Cauca, las comunidades de Ituango, Briceño, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia, en el noroccidente antioqueño, elevaron sus alertas porque en caso de una emergencia serían los primeros afectados.

Cecilia López, habitante de Puerto Valdivia contó que las personas han decidido irse del corregimiento entre tanto vuelva a su estado habitual el rio.

“La gente está desesperada muy preocupada y nerviosa por el miedo de que esa represa nos lleve de aquí para abajo, la gente se está yendo, las autoridades viene dan una vuelta pero no siempre y se van, pero no dicen nada, los organizamos de socorro como bomberos si vienen y nos dicen que no nos preocupemos, que no debemos entrar en el rio”, dijo la señora.

Añadió que la situación es compleja porque no pueden acercarse al rio pero de allí obtienen su sustento económico.

“Hay que entender que la gente de este corregimiento obtiene sustento del rio, de la pesca y barequeo artesanal y así es muy difícil sin poder trabajar, hay unos que entran al rio con el riesgo de que les pase algo, la situación es muy dura y difícil”, añadió

Epm por su parte espera que el represamiento del rio, ocasionado por un derrumbe en la zona donde se construye la hidroeléctrica más grande del país, se normalice antes de finalizar este mes y para ello recordemos tuvieron que abrir el cuarto de máquinas de la central.