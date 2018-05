Campesinos del Catatumbo no volverán a programa de sustitución de cultivos

Incrédulos y desconfiados así se muestran hoy los campesinos en varios municipios del departamento frente a este proceso.

Los labriegos exigen al gobierno compromiso y garantías en el proceso de sustitución “la gente no quiere acceder al programa porque no le beneficia y si no es un programa que le beneficia a la gente se va a perder todo el esfuerzo todo el trabajo…” expresó, Ismael López, representante del Comité de Integración Social del Catatumbo.

Aunque en Norte de Santander se desarrolla un proceso de sustitución de cultivos ilícitos, el mismo, según el dirigente social, no ha arrojado los resultados esperados para las familias campesinas que se acogieron al programa “se hacen las cosas sin consultarle a los beneficiarios del programa, aquí hay que sentarnos a dialogar aquí hay que priorizar la unidad de todos los procesos sociales”.

Norte de Santander es uno de los tres departamentos con más siembra de coca en el país.