Inconformismo en autoridades al no modificarse decreto de internación

Preocupados se declararon los diferentes organismos en Norte de Santander con el último encuentro que se realizó con los representantes del gobierno nacional, al no vislumbrarse un respuesta a la solicitud para la modificación del decreto presidencial de internación de los vehículos extranjeros.

Este decreto que fue emitido en el mes de diciembre del año anterior obliga a pagar un tributo para que los automotores permanezcan en el territorio nacional, pero después de siete años no se podrá renovar y automáticamente estos vehículos tienen que salir del país o deben ser chatarrizados.

Martín Alfonso Martínez Valero quien es el secretario de hacienda del departamento, le dijo a Caracol Radio que no se ha logrado un avance en esta petición que afectará a la mitad de la población en esta región al oriente del país y que comenzará a regir el 28 de junio.

“Manifestamos que no se ha avanzado en todas las inquietudes que tiene la comunidad, hicimos planteamiento como el valor del impuesto y el tiempo de internación, además de la fecha que se tendrá en cuenta pero eso es una decisión prácticamente del gobierno nacional, quiero decir con claridad que no ha pasado nada porque el compromiso de estos funcionarios es solo llevarse las inquietudes para Bogotá y no más. Queremos es una solución social en donde se verifique la fecha de internación, que el valor que se va a pagar sea lo que dice la ley del 50% de lo que se paga en Colombia, que se elimine que el vehículo pierda el valor comercial y se pueda vender entre los mismos nortesantandereanos, que se revise la posibilidad que después de la internación puedan ya ingresar al país, además que es un volumen elevado de vehículos” dijo el secretario de hacienda.

Se estima que en esta región puedan circular un promedio de 55.000 vehículos venezolanos, de los cuales, los que no cumplan con este decreto de internación serán incautados.