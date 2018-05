A la cárcel la 40 de Pereira fue trasladado el alcalde de Armenia

Trasladan al alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez del bunker de la fiscalía de la capital del Quindío a la cárcel la 40 de Pereira.

Por resolución de la dirección nacional del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, Inpec se cumplió en la mañana de este viernes 11 de mayo el traslado del mandatario que estaba detenido desde el 29 de abril cuando fue capturado por el CTI de la fiscalía, investigado e imputado por varios delitos contra la administración pública por el escándalo de la valorización.

El director de la cárcel la 40 de Pereira, Coronel Diego Fernando Gallego en diálogo con Caracol Radio manifestó “si el alcalde por resolución del Inpec fue trasladado al centro penitenciario y fue ubicado en el pabellón especial para funcionarios públicos es decir establecimiento de reclusión especial”

Por su parte la personera de Pereira Sandra Lorena Cárdenas dijo que como ministerio público se acompañó el proceso para que se le garanticen los derechos al alcalde de la capital del Quindío. Caracol Radio conoció que esta tarde en el palacio de justicia de Armenia se cumplirá una audiencia con los abogados del mandatario y el juez cuarto penal con función de control de garantías que dictó la medida de aseguramiento carcelario contra el alcalde donde solicitarán que sea nuevamente trasladado a una guarnición militar, mientras se define la segunda instancia.

Desde el Inpec informaron que solo han recibido a dos de las siete personas que también están involucrados en este escándalo de la valorización, esto es Julio Cesar Escobar ex secretario de infraestructura y el ex subdirector jurídico Juan Sebastián Londoño que fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliario y son vigilados por el Inpec.

Mientras que aún permanecen en el bunker de la fiscalía detenidos la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, su esposo Francisco Valencia, el ex director Jurídico de la alcaldía Ricardo Arturo Ramírez, el ex gerente de la Edua Sebastián Congote y la ex funcionaria de la Edua Aura María Zapata a la espera de que definan en algunos casos la segunda instancia y el lugar de reclusión.