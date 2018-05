A prisión ex alcalde de Tolú Ariel Alvarado por corrupción

El juzgado segundo Promiscuo de Tolú cobijo con medida de aseguramiento al ex alcalde Ariel Alvarado investigado por los delitos de peculado por apropiación, contratación sin el lleno de requisitos legales y falsedad en documento público y privado.

El ex mandatario, quien tenía casa por cárcel por otro proceso, deberá afrontar su defensa por el llamado cartel del bilingüismo desde el Centro Especial de Reclusión de Corozal para funcionarios públicos.

La jueza Lesbia Payares Rodríguez, también aseguró, pero con prisión domiciliaria, al ex asesor jurídico Amaury Vergara Luna; Fermín Barbosa Gonzales, ex secretario de desarrollo; Cristian Barrios Góngora, ex secretario de planeación; Pedro Garzón Valverde, comerciante; al interventor del contrato Rafael Reino Vargas; Aneris Ospina Reyes, contratista.

Ina Gillot Ilidge, sub contratista fue dejada en libertad pero deberá presentarse cuando sea requerida por continuar vinculada al proceso.

Este se desprende por un contrato para enseñar ingles a estudiantes y docentes de varias instituciones educativas de Tolú que según la Fiscalía no fue ejecutado a satisfacción.

El contrato fue por más de $2.600 millones y se giraron anticipos por $1.162 millones.