"Las propuestas de Petro me causan pánico": presidente de Fenalco

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Guillermo Botero mostró sus reservas frente a las propuestas del aspirante presidencial Gustavo Petro.

"La propuesta de Petro no me genera susto, me causa pánico, no es fácil copiar lo que hizo con la empresa Aguas de Bogotá que llevó a esa compañía a la quiebra casi en forma inmediata cuando le dio por violentar la ley de servicios públicos y estatizar el modelo de las basuras y otras propuestas que deja a los colombianos con los pelos de punta", sostuvo el dirigente gremial en Ibagué durante el desarrollo de la asamblea regional de la organización.

Botero consideró que unas propuestas relacionadas con la convocatoria a una constituyente sin pasar por el Congreso generan desconfianza entre los colombianos.