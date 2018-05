En vilo organización del festival folclórico colombiano de Ibagué

La falta de patrocinadores privados y las demoras en los procesos licitatorios que adelanta la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima por cuenta de la vigencia de la ley de garantías, tienen en vilo la realización de las tradicionales fiestas de Ibagué.

Félix García Motta, integrante de la junta directiva de la corporación festival folclórico, entidad que ha organizado el certamen en los últimos años, señaló que no existen recursos económicos en la entidad para organizar un evento de la magnitud del festival además no hay patrocinadores, ni apoyo del Gobierno.

"No hay plata. La Secretaría de Cultura nos quebró con el famoso contrato de alumbrado navideño donde nosotros cumplimos. Perdimos $400 millones. La casa del festival en el barrio La Pola está embargada y por eso no nos presentamos a la licitación de las fiestas. Nos han llamado pero no vamos a participar", señaló García.

Adicionalmente este año el Ministerio de Cultura tampoco destinó los recursos para este certamen que hace parte de los festejos que son patrimonio del país.