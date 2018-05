En el Catatumbo rechazan cierres de refugios humanitarios

El Gobierno nacional planteo el cierre de los refugios humanitarios en la zona del Catatumbo creados por los enfrentamientos entre el Eln y los Pelusos.

El Personero de Teorama, Ever Pallares, rechazo, la propuesta, afirmando que la comunidad no tiene otra manera de protegerse y resguardarse de las confrontaciones “es ilógico que se pretenda hacer una acción como de ir a levantar los refugios humanitarios, además, no hay ninguna institución que tenga la competencia para ir a realizar el levantamiento de los refugios…”

Señalo que el estado debe garantizar las acciones humanitarias que permitan la asistencia de las personas que permanecen en estos sitios en los municipios de Abrego, Hacarí, San Calixto y la Playa, entre otros municipios “estos refugios fueron creados por las mismas comunidades con la única intención de crear espacios para seguridad de ellos mismos y por la falta de garantías de seguridad en la zona.”

Aunque los refugios han disminuido, la alerta sigue latente por los efectos de Las confrontaciones. En el Catatumbo hay más de 10 centros de protección a la población civil como también son llamados estos sitios.