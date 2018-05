Superservicios presenta en Cartagena resultados del Plan Choque Caribe

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) reveló que inconformidad con el consumo y cobros desconocidos o por promedio, fueron las principales reclamaciones que hicieron los usuarios del servicio de energía eléctrica en Barranquilla, Montería y Sincelejo, en el marco del Plan Choque Caribe que realizó la entidad durante el segundo semestre de 2017 en las capitales de los departamentos de Atlántico, Córdoba y Sucre.

De acuerdo con el informe presentado por la Entidad, las principales reclamaciones presentadas por los usuarios de Electricaribe en las tres ciudades, se encuentran: inconformidad con el consumo; cobro por consumos dejados de facturar; cobros desconocidos; cobro por promedio; cobro de otros bienes o servicios en la factura e inconformidad por desviación significativa.

El Director Territorial Norte de la Superservicios, Gustavo de la Rosa, explicó que de los casi 100 mil predios que se visitaron se recibieron 11.704 reclamaciones, resolviendo de manera inmediata 7.335, de los cuales 1.824 fueron a favor de los usuarios. “En total se visitaron 99.111 predios: 60.111 en Barranquilla; 24.400 en Montería y 14.600 en Sincelejo, permitiendo contar con una información más certera sobre la prestación del servicio de energía”, aseguró.

En esas visitas, además de preguntar sobre la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica que presta Electricaribe, también se obtuvo información sobre los servicios de gas, acueducto, alcantarillado y aseo, que prestan empresas como Gases del Caribe, Surtigas, Triple A, Proactiva, Aguas de la Sabana, Vatia e Interaseo. “Con relación a la facturación, un número importante de los ciudadanos manifestó que no está de acuerdo con el consumo que se les cobra, el costo de la factura, el estrato asignado en la factura no es correcto y el servicio es cobrado por promedio y no por medición”, indicó.

La Superintendencia reveló que el Plan Choque Caribe permitió resolver en Barranquilla, Montería y Sincelejo, quejas específicas de los usuarios a través de un equipo de atención y una unidad móvil, que visitó y recorrió las calles de los barrios seleccionados. “Nuestros funcionarios orientaron a los usuarios sobre la manera de presentar las reclamaciones y quejas ante la empresa prestadora del servicio público”, destacó el Director de la Territorial Norte.

Los principales trámites que realizaron los usuarios del servicio de energía en las tres ciudades capitales se encontraron: presentación de quejas, derechos de petición en forma verbal, PQR y silencio administrativo positivo.

Al presentar los resultados del Plan Choque Caribe que se adelantó durante el segundo semestre de 2017, la Superintendente reveló que en Barranquilla se recibieron 7.445 (86%) reclamaciones de Electricaribe; 789 de Triple A; 382 de Gases del Caribe; 8 de Vatia y 1 de Energía Social.

En Montería, se recibieron 1.790 reclamaciones de Electricaribe; 415 de Proactiva; y 228 de Surtigas. Y en Sincelejo, se recibieron 269 reclamaciones de Electricaribe; 197 de Aguas de la Sabana; 47 de Interaseo y 43 de Surtigas.

La Superintendencia reveló que además de la atención de los usuarios, a través del Plan Choque Caribe se pudo resolver de manera inmediata inconsistencias que tenían los ciudadanos en la factura. Entre los casos que fueron resueltos se encuentran: restablecimiento del servicio por suspensión por sumas objeto de reclamación; restablecimiento del servicio frente a demora en la reconexión una vez eliminada la causal para el usuario, reliquidación de las últimas cinco facturas por omisión en la medición, reparación de medidor o transformador, reliquidación de la factura por error de estrato y retiro de conceptos no inherentes a la prestación del servicio no autorizado por los usuarios.