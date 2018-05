Encuentro de la Viceministra de Educación con universidades de Cartagena

En el marco del ciclo de conferencias de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, la Doctora Natalia Ruiz Rodgers, Viceministra de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, conversó sobre la “Calidad de la Educación Superior para el desarrollo de la Nación”.

El público asistente estuvo conformado por el Director de la Escuela Naval de Cadetes, Oficiales de planta, Oficiales de curso, el Batallón de Cadetes, docentes y representantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Cartagena, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Rafael Núñez, Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo y el Colegio Mayor de Bolívar.

Durante el evento académico, la Doctora Ruiz explicó el sistema de aseguramiento de la calidad y el panorama actual de la educación superior, los avances en materia de cobertura y calidad, así como su impacto en el desarrollo del país. Además felicitó a la Escuela Naval de Cadetes por obtener la Acreditación Institucional en Alta Calidad, lo que la incluyó en el 17.7% de Instituciones de Educación Superior con ese reconocimiento en el país, y agregó “ustedes hacen parte de ese número de instituciones que más se preocupa por sus condiciones de calidad, de las más notorias en el país”.

La Doctora Natalia Ruiz es Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster del Instituto de Ciencias Naturales de la misma universidad, y PhD del Mitrani Center of Desert Ecology, Ben Gurion University of the Negev, Israel. Cuenta con amplios conocimientos sobre el Sistema de Educación Colombiano, ha sido evaluadora y directora de tesis doctorales y de maestría en investigaciones en Biología e investigadora principal en entidades educativas en el exterior.

Durante la estancia en el campus universitario, la Viceministra de Educación Superior y los representantes de las Instituciones Educativas de Cartagena conocieron las capacidades tecnológicas de la Escuela Naval para apoyar la formación de profesionales y los diferentes procesos de Ciencia, Innovación, Desarrollo en las áreas naval, marítima y fluvial.