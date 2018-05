No podemos vivir tranquilos, confiesan afectados por Hidroituango

Sin conciliar el sueño ni poder comer con tranquilidad viven cientos de familias aguas abajo del proyecto Hidroituango, especialmente en lugares como el corregimiento Puerto Valdivia, y los municipios de Tarazá y Cáceres.

En diálogo con Caracol Radio, algunos de ellos confesaron que viven en continua zozobra por la posibilidad de una avenida torrencial, debido al represamiento del río en la parte alta, donde avanzan la construcción de la central hidroeléctrica, aunque ya empezó la evacuación paulatina de esas aguas a través de un túnel.-

Relataron que el afluente ha bajado tanto su cauce que, no han podido acometer su labores cotidianas, debido a que gran parte de sus faenas y de su vida dependen del río, como la pesca, el barequeo, entre otros, y admitieron que en las noches el temor aumenta, debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

“Es una incertidumbre: no comemos, no dormimos. Nos tienen en un desespero; ya no sabemos ni para dónde coger, es una incertidumbre… corra, mire el río, cómase una cuchara de comida pero este pendiente del río, esa no es vida. No podemos vivir en esa incertidumbre”, admitió a Caracol Radio, Marta Lucía Ramírez, una de pobladoras de esa zona, quien se declara afectada por Hidroituango.

En su relato, reconoció que cada vez que el cauce del río se seca, los habitantes de Puerto Valdivia salen con lo que tienen puesto y corren a refugiarse en el sector conocido como El Alto, pese a que funcionarios del Dapard y el Grupo EPM, insisten en que no hay peligro de avalancha.

Insistió en que ya no creen en ello porque le temen al poder de la naturaleza, y añadió que los habitante exigen una solución urgente de parte de las autoridades y EPM, Temen que se pueda repetir una tragedia como la de Mocoa, en el departamento del Putumayo.

“Estamos esperando que no pase lo de Mocoa. ¿Eso es lo que EPM y la Hidroeléctrica quieren, que pase la tragedia ocurrida en Mocoa?”, cuestionó la señora Ramírez.

Habla Dapard

René Bolívar, coordinador de la Unidad de Manejo de atención de desastres del Dapard, aseguró que en 4 o 5 días podría estar solucionada la emergencia en Hidroituango, y descartó que en cualquier momento se pueda iniciar una avalancha por el represamiento de río.

Finalmente, los habitantes de Puerto Valdivia, anunciaron un plantón contra EPM en la boca del túnel que viene del proyecto a esa zona del Norte, la intención, es exigir soluciones urgentes.