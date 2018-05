Superservicios asegura que todo apunta a un nuevo operador de energía

En una reunión informativa con la gobernación de Bolívar, la superintendencia de Servicios públicos en cabeza de Ruth Paola Ortiz, aseguró que en el proceso de liquidación de Electricaribe todo apunta a que la empresa desaparezca y llegue un nuevo operador de energía al Caribe colombiano.

La superintendencia aseguró que "creemos que el Caribe merece un nuevo operador y una nueva manera de llevar el servicio de energía, todo apunta a que habrá un nuevo operador pero falta por definir cómo se hará finalmente la liquidación, es un tema muy complejo y que tomará su tiempo, ojalá podamos dejar todo resuelto antes que se acabe el gobierno, pero no podemos prometerlo".

Por su parte el gobernador de Bolívar insistió en que la única salida al problema es la liquidación, "nos mantenemos en que no queremos más a Electricaribe, y menos a sus dueños, yo no he querido escalar esto hasta donde el presidente Santos pero me tocará ir a ponerle el tema sobre la mesa porque lo que nosotros queremos es que este tema pueda estar resuelto antes del 7 de agosto", señaló Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.

La superservicios indicó los avances que se han tenido en la intervención, resaltó que las quejas han bajado ostensiblemente desde el momento de la intervención y aseguró que se ha hecho una intervención cercana a los 37.000 millones en el mejoramiento de la red eléctrica.