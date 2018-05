Abogados de Cartagena anuncian plantón por malas condiciones de juzgados

Los abogados litigantes agremiados en el Colegio de Abogados Cartagena de Indias reclaman del consejo seccional de la judicatura unas mejores instalaciones de las locaciones donde funcionan los juzgados laborales de Cartagena en el barrio España.

Según el Secretario del Colegio de abogados Nausicrate Perez Dautt, las instalaciones de los juzgados laborales no brindan la comodidad necesaria para el público que necesita de sus servicios; especialmente de los abogados litigantes.

Las oficinas o cubículos de cada uno de los juzgados no tienen los espacios requeridos, los equipos de oficinas no están actualizados, prácticamente no tienen salas de espera para la atención al público y son muchas las incomodidades que brindan a quienes requieren de sus servicios.

Por tal razón los abogados litigantes adelantaran un plantón frente a sus instalaciones en el barrio España de esta ciudad este próximo viernes 11 de mayo desde las 08:00 de la mañana; por lo que están invitando a la ciudadanía les apoyen en esta reclamación para un mejor servicio de estos juzgados en Cartagena.