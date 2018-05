Se incendió un almacén de bicicletas en Bucaramanga

Tres máquinas del cuerpo de bomberos de Bucaramanga atendieron el incendio ocurrido en una fábrica de bicicletas.

El teniente Jorge Peña de Bomberos, dijo que el incendio ocurrió en un edificio de cinco pisos, donde se almacenaban una gran cantidad de marcos para bicicletas.

Agregó que el fuego se originó en el horno con el que hacen el secado de los marcos cuando son pintados para ser distribuidos

Las causas del incendio no se han podido establecer con exactitud.

Argumento el teniente Peña, que por presentarse en una parte alta, daba la impresión de ser una conflagración de proporciones considerables, pero en el sitio se pudo constatar que no era muy grande y el edificio en su totalidad no estaba comprometido.

Además la rápida intervención de bomberos, evitó que pasara a mayores.

Las perdidas económicas solo se conocerán esta miércoles.