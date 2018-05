Defensoría alerta sobre reclutamiento de niños para vender drogas en Bogotá

espués de la polémica advertencia sobre bandas criminales en el sur de Bogotá, el defensor del Pueblo, Carlos Negret denunció que en la localidad de Ciudad Bolívar también se estarían reclutando menores para el comercio de drogas.

Negret le dijo a Caracol Radio en el sector, “no hay microtráfico, sino narcotráfico. Están reclutando a los niños, no para que se vayan a las bandas criminales, sino para que se vuelvan expendedores de droga”

“Necesitamos no pelear, no discutir con el Alcalde, con los secretarios, ni con el general Penilla, sino ir a las zonas, trabajar por ellos y llevarle alguna inversión social o programa que permita a los niños de Ciudad Bolívar no volverse unos reclutadores”, agregó.

Pese a las advertencias de la Defensoría, en días pasados la Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía descartaron la presencia de bandas criminales en Ciudad Bolívar.