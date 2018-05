Miércoles 9 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia se ubica en la décimo cuarta posición del Índice de Competitividad de Ciudades 2018, calculado por el Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. La ciudad obtuvo una calificación de 4,63 sobre 10.

De los diez pilares que mide el Índice de Competitividad de Ciudades Armenia obtiene sus mejores puntajes en los pilares de Instituciones y Salud, con calificaciones de 6,68 y 5,47 sobre 10, respectivamente

Los desafíos más importantes en materia de competitividad para Armenia se concentran en los pilares de Sostenibilidad Ambiental y Sofisticación y Diversificación, Innovación y Dinámica Empresarial y Educación Superior y Capacitación en los que obtiene calificaciones de 3,20 y 2,78 y 4 puntos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por fin fue adjudicado el contrato de programa de alimentación escolar para los municipios del Quindío y que beneficiará a 28mil estudiantes.

La unión temporal ‘Unidos por los Niños del Quindío’, conformado por la organización Tiempos de Paz y María Rubiela Gómez de Molano será la encargada de ejecutar el contrato por 8151 millones de pesos.

El secretario de educación, Álvaro Arias explicó que se espera que en 10 días el programa empiece su operación en las 268 sedes educativas de los 11 municipios del departamento

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Líderes comunales de Armenia temen que la ciudad entre en la era del desgobierno, al estar con un alcalde privado de la libertad.

Y es que de acuerdo con Jorge Hernán Rúa líder comunal de esta capital y representante de los comunales ante el consejo departamental de participación ciudadana, si bien muchos procesos de la ciudad no avanzaban o iban a paso lento teniendo al alcalde en su cargo, ahora se puede correr el riesgo de que todo se pueda detener, pues aunque hay una alcaldesa encargada, las cosas no van a ser igual ... un ejemplo claro se ve en la distribución del presupuesto participativo, que se ha entregado de manera incompleta y por ende algunas obras proyectadas están quietas.

Este viernes 11 de mayo continuará en la procuraduría general de la nación la audiencia verbal que adelanta el ministerio público contra la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, el ex secretario de infraestructura Julio Cesar Escobar, la ex director de hacienda Luz Helena Mejía, el ex director de planeación Carlos Alberto Mendoza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un verdadero clavario viven los militares y sus familiares por las demoras en la entrega de medicamentos por parte del dispensario del ejército, ni pañales para adultos mayores están entregando.

El comandante de la octava brigada del ejército coronel Luis Hernando Sandoval reconoció el problema, que no sólo ocurre en el departamento del Quindío, sino en todos los dispensarios del país, especialmente porque el operador encargado de la entrega de medicamentos no ha cumplido con el contrato y por lo que se trabaja para solucionar cuanto antes la situación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Proponen la realización de un cabildo abierto departamental para buscar soluciones al incremento de la tarifa en los servicios de EPQ.

La propuesta es del diputado Bernardo Valencia del movimiento Mira, quien dijo que la idea es que dicho cabildo se realice el próximo mes con todas las autoridades involucradas en el particular, tales como gobernador, alcaldes, diputados, plan departamental de aguas y CRQ, toda vez que lo que se busca es encontrar salidas ante esta situación que se pudo evitar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia más de 2000 maestros se esperan se sumen hoy al paro nacional del magisterio programado por 48 horas, los docentes se concentrarán desde las 8 de la mañana en la plaza de Bolívar de la capital del Quindío, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, Quindío condenó a 17 años de prisión a un hombre de 33 años de edad por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con actos sexuales con menor de 14 años.

Según la investigación de la fiscalía el condenado fue señalado de tocarle las partes íntimas a su hija, cuando tenía 5 años, y después, a los 12 años de edad, la violó, la contagió de una enfermedad venérea y además quedó en embarazó, bebe que ya nació, la menor está bajo protección del ICBF.

En el municipio de Caicedonia en el Valle del Cauca la Sijín de la Policía Quindío capturó a Carlos Alberto Ocampo Hernández de 27 años de edad sindicado del ser el responsable del homicidio de Libardo Arias González de 61 años de edad hechos que se presentaron el 11 de abril de este año en el corregimiento de Barcelona en Calarcá.

En la audiencia en Armenia, el capturado aceptó los cargos por homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La semana entrante se estarían desembolsando los recursos de la estampilla pro adulto mayor, para el funcionamiento de los centro día y lo centros de bienestar del adulto mayo

Fue lo que dijo la secretaria de familia del departamento María del Carmen Aguirre quien señaló que las demoras en la entrega de dichos dineros obedecen a trámites administrativos que se deben surtir, por eso se espera que avancen los días para solucionar los problemas… sin embargo la funcionaria destacó que en el caso de los centros día de particulares, si bien también reciben dineros del gobierno departamental, es deber gestionar recursos para el tratamiento de los abuelos que atienden.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia las invasiones ilegales no dejan de ser un problema, cada día están creciendo más.

Lo dijo la personera de la ciudad Juliana Victoria Ríos, quien señaló que el asunto se torna cada vez más complejo, especialmente por la crisis administrativa por la que atraviesa la alcaldía de Armenia, es por eso que no se ha vuelto a realizar la mesa de seguimiento a las invasiones, ni mucho menos los censos de caracterización, lo que preocupa, pues independientemente el proceso judicial que afronta el alcalde de Armenia, la ciudad no puede quedar a la deriva.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío hay tres municipios en alerta amarilla como consecuencia del aumento de las lluvias.

Estamos hablando de los municipios de Córdoba, Calarcá y Salento, los cuales debido a su topografía empinada podrían registrar deslizamientos, sin embargo se trabaja de manera articulada entre todos los organismos de socorro para atender cualquier eventualidad que se pueda registrar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy en el día internacional de las aves, según la Corporación Autónoma Regional del Quindío en este departamento hay 543 especies de aves de las 1860 que hay reconocidas en todo el país.

En lo corrido del presente año la Corporación Autónoma Regional del Quindío ha realizado 118 monitoreos de la oferta hídrica en 11 puntos estratégicos permitiendo identificar los niveles de agua en cada una de las unidades hidrográficas del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

3000 adultos mayores en Armenia han recibido el pago del subsidio de Colombia Mayor que se estará entregando de forma masiva hasta hoy miércoles en el coliseo de familias en acción, y desde mañana en los puntos de facilísimo antes apuestas Ochoa.