Encontraron muerto y enterrado a una líder indígena en Risaralda

Muerto y semienterrado encontraron en zona rural de Pueblo Rico en Risaralda al líder indígena Luis Ovier González Guazorna, que estaba desaparecido desde el viernes en la tarde. Al parecer, desconocidos lo interceptaron cuando iba camino a su resguardo.

Martín Siagama uno de los líderes de esa comunidad le confirmó a Caracol Radio el hallazgo del cuerpo del líder indígena de la comunidad unificada Embera Chamí.

Siagama manifestó que González actualmente era líder, había sido gobernador indígena y también miembro de la guardia. Agregó que aunque su compañero estaba amenazado desde hace varios años, no saben a ciencia cierta por qué lo habrían ultimado.

Por su parte Rodrigo Nacabara, otro de los líderes, indicó que la víctima era jaibana dentro de esa comunidad y se dedicaba a las labores de la recolección de café en Santuario (Risaralda).

Relató que desde el viernes les había avisado a sus familiares que iba a ir a visitarlos el fin de semana y que cuando estaba en camino, unos desconocidos lo interceptaron y los ultimaron.

“Él era de una comunidad llamada Alto Baraquidura de Pueblo Rico. La esposa y los hijos al ver que no aparecía empezaron a buscarlo con todas las comunidades. Ayer a las 4:00 p.m. lo encontraron semienterrado en una zona rural”, narró Nacabara.

Tanto Siagama como Nacabara aseguran que también están amenazados. Que han recibido panfletos, llamadas, entre otros tipos de intimidación. Agregaron que por temor no han investigado de dónde provienen esas presiones, aunque sospechan que sea de grupos armados que hacen presencia en esas zonas limítrofes entre Risaralda y Chocó.

“Ese es un corredor del ELN pero últimamente también han estado los paramilitares. Pero también pensamos y estamos en ese análisis que podría haber disidencias de las Farc que integran indígenas de otra región, no de la nuestra si no de otra región”, manifestó el líder indígena, quien agregó que pese a estar amenazado y haber solicitado en repetidas ocasiones un esquema de seguridad, aún no se lo han asignado.

¿Grupos armados en Risaralda?

En repetidas ocasiones el Ejército, La Policía, la Secretaría de Gobierno, el gobernador, entre otras entidades han dicho que en Risaralda no hay presencia de grupos armados, sin embargo recientemente la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado relacionado con una alerta temprana por el fortalecimiento de la presencia de la guerrilla del ELN en municipios risaraldenses como Mistrató y Pueblo Rico.

También cabe resaltar que la muerte del líder indígena se registró en territorios de Risaralda. Así lo asegura Rodrigo Nacabara: “Es Risaralda. Estamos en el municipio de Pueblo Rico. Las comunidades están amenazadas por los grupos armados que hacen presencia en esa zona”.

Retaliaciones con desmovilizados

Eisenhower Zapata, líder de la mesa departamental y regional de víctimas manifestó que desde 962 esa zona ha sido de corredor estratégico para grupos armados. Describió que no es permanente la presencia de fuerza pública y son sectores dónde hay diversos grupos indígenas.

Zapata dijo que han detectado que hay algunas retaliaciones con miembros de esas comunidades que ya se desmovilizaron y que hay un estado de alerta porque aún tienen órdenes de captura vigentes. Asegura que eso hace parte del grado de amenaza porque el ELN, que está haciendo acciones para rearmarse, busca personas que aunque fueron entrenadas en otras guerrillas les resulta útiles para sus filas.

Por último el líder de las víctimas indicó que la gobernación y las fuerzas militares de Risaralda si hacen presencia en la zona, pero que es un sector muy espeso y que la brigada 15 tiene una parte que no cubre. Ellos deben cooperar porque esa ya no es jurisdicción del Ejército en Risaralda.

Zapata también denunció que las entidades nacionales del estado a nivel regional en Risaralda no asisten a las reuniones en Pueblo Rico cuando se emiten alertas tempranas por riesgos a las comunidades vulnerables de esa zona del departamento.