Falta de dinero en Venezuela genera arribo de ciudadanos por bonos del PMA

El beneficio de la entrega de bonos por parte del Programa Mundial de Alimentos a pesar de ser suspendido por la ONU, genero una expectativa en los miles de venezolanos que habitan en la zona de frontera quienes vieron en este beneficio una salida a la grave crisis económica que mantienen.

Sin embargo el mensaje de este programa se fue propagando voz a voz en el interior de Venezuela, por lo que muchos ciudadanos decidieron llegar a hasta Cúcuta para buscar adquirir este bono y poder llevar alimentos a sus familiares en ese país.

Milena Vásquez una venezolana que llego desde el estado Barinas, le dijo a Caracol Radio que el hambre que han tenido que padecer fue el principal motivo para aventurarse hasta la frontera y hacer una fila en donde no tenía la certeza si le entregarían el bono.

“Yo escuche por un familiar lo de los bonos y llame a unos amigos que están acá en Cúcuta, ellos me dijeron que me viniera que con eso podía comprar alimentos, he estado desde hace varios días acá en el coliseo Toto Hernández esperando que nos puedan entregar este beneficio, en el bus que yo llegue venían muchos venezolanos por lo mismo y todos nos colocamos de acuerdo para llegar hasta este lugar” dijo la mujer.

El rumor se propago rápidamente en Venezuela pero no de la misma forma el comunicado oficial del Programa Mundial de Alimentos en donde afirma que la entrega de estos bonos fue suspendido indefinidamente, por lo que miles de venezolanos continúan llegando hasta Cúcuta esperanzados en estos 98 mil pesos que se entregan por tres meses.