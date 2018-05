Alcalde electo de Cartagena tomará posesión este viernes

El alcalde electo de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, confirmó que tomará posesión del cargo ante un notario este viernes a las siete de la mañana, sin definir el lugar, aunque se habla de que podría ser en el teatro Adolfo Mejía. Indicó que será una ceremonia sobria y de no más de media hora, porque quiere demostrar austeridad en su gobierno.

“Nuestra posesión será sobria e integral, no queremos que nos den bastón de mando. Esa plata que se iban a gastar en el bastón de mando, la vamos a invertir en un parque. Nosotros no vamos a sacar pecho con bastón de mando. Con la plata que se gastaban en restaurantes, en comida, vamos a construir una cancha sintética. No aceptamos que tenga que venir una banda filarmónica, ni nada, busquen una grabadora para que suene el himno de Colombia y de Cartagena”, declaró el mandatario electo el pasado domingo.

Guerra Varela instaló en la Alcaldía Mayor las comisiones de empalme con el gobierno saliente de Sergio Londoño Zurek, y que toda la información que reciba de esas comisiones será entregada a los entes de control.

Se instalaron las comisiones de empalme y se entregará a todos los entes de control la información que se reciba en las comisiones , También afirmó que los secretarios que conformarán el gabinete serán escogidos tras revisar sus hojas de vida con la ESAP y la Universidad de Cartagena.

“No vamos a seleccionar personas investigadas, procesadas, con dudas, vamos a seleccionar con guantes de seda”, concluyó.