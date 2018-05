Bloqueos en sur de Cartagena para exigir inclusión del servicio Transcaribe

Residentes de los barrios ubicados en la zona de conurbación de la ciudad de Cartagena, limitando con el municipio de Turbaco, se tomaron las vías principales de la zona y el patio portal de Transcaribe, en protesta por lo que llaman una promesa incumplida.

Según los manifestantes, en junio de 2017 les prometieron que el sistema entraría a operar en esa zona, que agrupa más de veinte barrios, y aún no llega el primer bus, aumentando la dificultad de transporte que históricamente ha tenido esta zona.

“Hemos tenido reuniones y todavía no nos solucionan. Nos han quitado varias rutas, y no nos han implementado el servicio. Aquí el transporte es imposible, no tenemos busetas. Vinieron a hacer pedagogía en abril del año pasado, quedaron en implementar el servicio en junio, y seguimos sufriendo”, afirmó a Caracol Radio Hernando De León, presidente de la JAC de Villagrande de Indias.

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, afirmó que es necesario un convenio para que el sistema pueda prestar el servicio en la zona de conurbación, y que este estaría listo en máximo dos meses, al final de la ley de garantías.

“Policía de carreteras nos exige que para esas zonas que no son de Cartagena, sino que son de conurbación, nos podrían inmovilizar. Debemos hacer un convenio entre las alcaldías de Cartagena y Turbaco para que podamos prestar ese servicio. Pero estamos en ley de garantías, debemos esperar a que se acabe la ley, proceder a firmar el convenio, porque los vehículos ya vienen en camino”, respondió el gerente del sistema.