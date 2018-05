En quince días, Gobierno revelará límites de la frontera agrícola

En quince días se revelarán oficialmente los límites de la frontera agrícola que el Gobierno Nacional creará para evitar la deforestación en la Amazonía. Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en Cartagena, durante su intervención en la cumbre anual de la WWF.

La frontera determinará las áreas para el desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles, a raíz de una orden de la Corte Suprema de Justicia de adoptar un plan para proteger a la Amazonía colombiana.

“Será una frontera, que a partir de ella no puede haber agricultura, no se puede producir, la actividad agrícola para ahí. Ese es uno de los fenómenos que más ha incentivado la deforestación. Los grandes van empujando a los pequeños, y los pequeños van abriendo trochas. Vamos a poner un límite, que se debe anunciar en quince días, para que el mundo sepa que a la derecha de esa línea que ya está delimitada, no puede haber ninguna producción agrícola, solamente puede haber conservación de los bosques y el medio ambiente”, indicó Juan Manuel Santos.