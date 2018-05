El Consejo de Estado le dice no a la Consulta Popular de El Peñón

En un fallo de segunda instancia, la sección quinta del Consejo de Estado, tuteló los derechos del ministerio de Minas y Energía que reclamaba que en la pregunta que se pretendía realizar en la consulta popular no se tuvo encuentra por parte del Tribunal Administrativo de Santander, al gobierno nacional.

Ante este hecho, el gobierno reclamó el amparo de sus derechos fundamental al debido proceso.

El ministerio consideraba que con la pregunta que se sometería a Consulta Popular a los habitantes de El Peñón - Santander el 5 de noviembre de 2017 "¿Está usted de acuerdo sí o no con que en la jurisdicción del

municipio de El Peñón - Santander, se realicen actividades de exploración y explotación minera y petrolera?". Se está orientando la respuesta para que digan no.

El alcalde del municipio de el Peñón, Francisco Jesús Cruz, señaló que las esperanzas de realizar la Consulta Popular encontra de la minera en su localidad no se han perdido, ya que ahora le compete a la Corte Constitucional revisar la decisión del Consejo de Estado que le dio la razón en segunda instancia al Ministerio de Minas y Energía que tuteló esa consulta.

Expresa el mandatario que esa decisión de este alto tribunal la ganó el ministro de hacienda que argumentó que no había dinero para la consulta que tiene un costo de treinta millones de pesos.

Dijo que lo que está defendiendo la comunidad del municipio de El Peñón es el agua y el derecho a respirar aire puro.

Advirtió, que los abogados del municipio analizan el fallo del Consejo de Estado para determinar cuáles serán los mecanismos utilizados para defender su derecho ante la Corte Constitucional.