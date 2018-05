“Yo también he recibido amenazasen mi contra”: Germán Vargas Lleras

A propósito de la denuncia del senador Álvaro Uribe de un intento de atentado en su contra, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras dijo que todos los candidatos presidenciales han sido advertidos de posibles atentados, pero que él en particular no se ha victimizado, pues ya faltan tres semanas de campaña y hay que afrontar la situación teniendo en cuenta que estamos en un país polarizado en el que todo puede pasar.

“Yo también he sido víctima de información de que están preparando un atentado contra mi vida, yo me siento bien protegido y no me he victimizado en esta campaña, todos hemos sido advertidos de que hay que tomar más precauciones, yo toda la vida he estado amenazado”, dijo Germán Vargas Lleras.

Vargas Leras agregó que la seguridad de los candidatos no puede ser un tema de controversia, pues cada uno debe tomar medidas de protección.